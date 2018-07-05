En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,77 ile "Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021336 1,77 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012641 1,77 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020127 1,77 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020296 1,76 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020408 1,76 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020622 1,76 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,021986 1,74 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019900 1,73 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020929 1,73 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,020729 1,72 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

