En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,02 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,98 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,97 ile "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,061422 2,02 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049516 1,98 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017486 1,97 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,078592 1,90 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017683 1,90 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,048818 1,90 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,104328 1,90 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,092164 1,89 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022958 1,87 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019684 1,81 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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