FİNANS

En fazla kazandıran BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 16.07.2018 15:14 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,11 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,11 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,05 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" ve yüzde 1,04 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,089370 1,11 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,047947 1,05 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,072217 1,04 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,039352 1,01 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064486 0,98 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,047553 0,97 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071002 0,94 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037070 0,94 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026099 0,92 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039693 0,88(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERSahil sporuSahil sporu
Limak Enerji'den, elektrik faturasını yüzde 5 indirimli ödeme imkanıLimak Enerji'den, elektrik faturasını yüzde 5 indirimli ödeme imkanı
Arslantürk: Üretici fındığı piyasaya kontrollü indirmeliArslantürk: Üretici fındığı piyasaya kontrollü indirmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
En fazla kazandıran BES fonları Fon piyasası

En Çok Okunan Haberler

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi yolda! Sigaraya 21 yaş ve 500 metre yasağı geliyor!

Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi yolda! Sigaraya 21 yaş ve 500 metre yasağı geliyor!

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Muğla Marmaris'e yerli turist akını! Akın akın geliyorlar

Altında EFT dönemi başladı

Altında EFT dönemi başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu

Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu

Limak Enerji'den, elektrik faturasını yüzde 5 indirimli ödeme imkanı

Limak Enerji'den, elektrik faturasını yüzde 5 indirimli ödeme imkanı

Arslantürk: Üretici fındığı piyasaya kontrollü indirmeli

Arslantürk: Üretici fındığı piyasaya kontrollü indirmeli

Balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor

Balıkçılar yeni sezona hazırlanıyor

Garanti’den Zorlu Enerji’ye 10 milyon dolarlık "Yeşil Kredi"

Garanti’den Zorlu Enerji’ye 10 milyon dolarlık "Yeşil Kredi"

Rize- Artvin Havalimanı'nda pist dolgusuna geçildi

Rize- Artvin Havalimanı'nda pist dolgusuna geçildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.