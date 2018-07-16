En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,11 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF", yüzde 1,05 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" ve yüzde 1,04 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,089370 1,11 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,047947 1,05 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,072217 1,04 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,039352 1,01 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,064486 0,98 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,047553 0,97 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071002 0,94 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037070 0,94 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026099 0,92 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039693 0,88(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

