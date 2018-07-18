En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,69 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 2,64 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 2,44 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019667 2,69 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013625 2,64 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016186 2,44 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,045767 2,39 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,086414 2,38 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,097822 2,38 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,073693 2,37 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021390 2,35 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,043103 2,26 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015144 2,21(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Ustalık belgesi olmayan lokanta açamayacak
Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde
Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi
Kaskoda yeni dönem başlıyor
Dolar ne kadar? (18.07.2018 dolar kuru)
Borsa güne yükselişle başladı
Dolar ne kadar? (17.07.2018 dolar kuru)
İmar Barışı'nı bekleyenler dikkat! İptale karşı önemli uyarı geldi
Mardan Palace için Titanic görüşmelere başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum