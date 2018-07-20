En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,25 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,18 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,09 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015402 1,25 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023457 1,18 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,037473 1,09 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,039797 1,09 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,050699 1,04 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,029984 1,03 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,048082 1,02 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,073060 1,02 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013783 1,00 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,071792 0,99
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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