En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,40 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 1,25 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 1,19 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYFF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017488 1,40 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040468 1,25 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051660 1,19 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044121 1,11 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,104173 1,06 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016565 1,02 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,051707 1,00 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,092151 0,98 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,081460 0,98 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025469 0,98(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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