En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,44 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,34 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,52 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026606 1,44 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029888 1,34 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,089297 0,52 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011400 0,51 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,061826 0,45 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,030464 0,45 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,042834 0,26 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,016148 0,16 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020790 0,13 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,019760 0,11(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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