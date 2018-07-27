En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,57 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 0,55 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011729 0,57 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012059 0,55 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012288 0,55 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023776 0,54 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013858 0,54 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,045481 0,53 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012319 0,49 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,011618 0,48 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011860 0,48 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011815 0,46(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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