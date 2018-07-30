En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,18 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,99 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve yüzde 0,87 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041608 1,18 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,090689 0,99 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,030721 0,87 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,027282 0,87 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,076495 0,84 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,047501 0,84 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,101519 0,84 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019213 0,83 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,089682 0,83 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,048516 0,79(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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