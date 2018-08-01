En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,08 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,04 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,98 ile "MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,053246 1,08 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017049 1,04 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022675 0,98 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026038 0,91 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,106914 0,91 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,066132 0,90 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018022 0,90 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024250 0,89 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,094654 0,88 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,093977 0,88(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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