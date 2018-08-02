En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, 0,81 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 0,80 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,79 ile Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,064748 0,81 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021674 0,80 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020117 0,79 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,066631 0,75 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,094659 0,73 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017146 0,57 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018116 0,52 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020796 0,50 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021741 0,50 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021015 0,50(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

