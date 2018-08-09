En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,76 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,64 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020536 1,76 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014183 1,64 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011309 1,64 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011454 1,58 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011895 1,57 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011660 1,54 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042005 1,51 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011949 1,49 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011161 1,45 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011471 1,44(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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