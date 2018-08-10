En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,69 ile "Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF", yüzde 1,65 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 1,57 ile "NN Hay. Em. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,052175 1,69 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057925 1,65 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,046770 1,57 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,080168 1,57 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,047903 1,55 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,035218 1,50 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,063521 1,49 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,058520 1,48 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,097120 1,47 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060726 1,46(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

