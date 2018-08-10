En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,69 ile "Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF", yüzde 1,65 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 1,57 ile "NN Hay. Em. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,052175 1,69 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,057925 1,65 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,046770 1,57 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,080168 1,57 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,047903 1,55 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,035218 1,50 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,063521 1,49 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,058520 1,48 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,097120 1,47 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060726 1,46(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz çağrısı
Son dakika! Yeni ekonomi modeli açıkladı
Dolar 5.50 TL seviyesinin üzerine çıktı! Sterlin ilk defa 7 TL'yi geçti
Bakan Berat Albayrak yeni ekonomi modelini yarın açıklayacak
Borsa güne nasıl başladı?
Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)
Borsa İstanbul Genel Kurul'u 31 Ağustos'ta toplanacak
E-Ticaretin 9 Günlük Tatilden Beklentisi 1 Milyar TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum