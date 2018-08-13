En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 9,65 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 9,59 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve yüzde 9,58 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0246989,65BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0244739,59Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0241999,58Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0247959,57NN Hay. Em. Altın EYF0,0153459,54Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0254179,54Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0259049,50Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0267119,49Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0153459,49Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0250319,48(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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