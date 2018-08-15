En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,57 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 2,12 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 2,02 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010523 2,57 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020117 2,12 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050887 2,02 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024297 1,78 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013748 1,56 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,042688 1,54 Halk Hayat ve Em. Din. Değ. EYF 0,016057 1,52 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056113 1,50 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,051399 1,48 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,016751 1,37(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

