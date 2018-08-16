En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,20 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,69 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF" ve yüzde 0,26 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010860 3,20 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010130 0,69 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,010136 0,26 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010472 0,24 Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010902 0,21 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,018432 0,20 Halk Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,014878 0,18 Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010967 0,15 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011311 0,13 Axa Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,015549 0,11(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

