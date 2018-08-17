En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,03 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,39 ile "Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,26 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010972 1,03 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,016546 0,39 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013749 0,26 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,012537 0,25 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,012198 0,25 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013835 0,23 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,011000 0,20 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,012322 0,18 Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,014726 0,17 Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,015915 0,16(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Merkez Bankası dolar kuru beklenti anketini açıkladı
Samsung'dan telefon fiyatlarına dikkat çeken zam!
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi
Çeyrek ve gram altın ne kadar? 17 Ağustos cuma güncel altın fiyatları yorumları
Dolar ne kadar? 1 dolar kaç TL? (17 Ağustos dolar yorumları)
Amerika kendi ayağına sıkıyor
Güney Ege'de rezervasyonlar yüzde yüz doldu
Avşa Adası bayramda nüfusunun 40 katı turisti ağırlayacak
Vestel hisseleri 'Erdoğan' ile yükseldi
Borsa İstanbul'dan önemli düzenleme