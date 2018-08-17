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En fazla kazandıran BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 15:56 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,03 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,03 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,39 ile "Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,26 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010972 1,03 Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,016546 0,39 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013749 0,26 Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,012537 0,25 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,012198 0,25 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013835 0,23 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,011000 0,20 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,012322 0,18 Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,014726 0,17 Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,015915 0,16(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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