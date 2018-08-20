En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,96 ile "Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF", yüzde 4,75 ile "Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" ve yüzde 4,62 ile "Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYFF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,054204 4,96 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,057170 4,75 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,083778 4,62 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,061502 4,41 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,054925 4,38 AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. K.D.B.A. EYF 0,060744 4,21 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081968 4,21 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,066674 4,14 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059374 4,07 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,083296 4,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

