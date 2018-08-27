En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,90 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,76 ile "MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,51 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041327 1,90 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021061 1,76 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024950 1,51 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,015728 1,43 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016534 1,42 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,079476 1,40 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,041243 1,40 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,028742 1,38 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,047530 1,37 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016807 1,37(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

