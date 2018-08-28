En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,66 ile "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF", yüzde 6,60 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" ve yüzde 6,55 ile "Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063196 6,66 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,047811 6,60 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,046248 6,55 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,060529 6,27 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,088588 6,12 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,036205 5,95 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,044727 5,89 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062571 5,77 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065435 5,74 AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,070275 5,68(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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