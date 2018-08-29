En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,09 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF", yüzde 3,01 ile "MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,98 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYFYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,029816 3,09 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021897 3,01 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024599 2,98 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019194 2,96 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049274 2,95 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017412 2,91 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016373 2,77 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017100 2,71 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,051331 2,69 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020195 2,66(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

