En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,69 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 2,63 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 2,40 ile "Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020599 2,69 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039720 2,63 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027223 2,40 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024560 2,35 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026226 2,33 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,028619 2,33 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,025928 2,32 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016412 2,31 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026799 2,31 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026457 2,30(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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