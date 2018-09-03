En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,87 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 2,55 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 2,31 ile "Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,034521 2,87 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044002 2,55 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025127 2,31 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026830 2,30 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027064 2,29 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027413 2,29 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,029274 2,29 NN Hay. Em. Altın EYF 0,016787 2,28 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026519 2,28 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028303 2,28(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

