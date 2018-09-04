En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,95 ile "Anadolu Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 1,87 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,84 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,010174 1,95 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,011451 1,87 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,051618 1,84 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010461 1,82 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010705 1,79 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,010794 1,77 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038862 1,68 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051229 1,67 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,010527 1,66 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,011086 1,66(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

