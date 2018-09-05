En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,08 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 1,01 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 1,00 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010574 1,08 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,010851 1,01 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010812 1,00 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011004 0,99 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011223 0,97 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,011189 0,93 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,010619 0,87 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011269 0,86 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,011240 0,84 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,042236 0,83(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

