En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,33 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF", yüzde 1,25 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,060487 1,33 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046137 1,33 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049552 1,25 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,089158 1,25 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059591 1,25 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044174 1,24 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090261 1,18 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026353 1,17 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032469 1,15 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064679 1,12(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
KDV artıran mükellefe 'özel esaslar'dan çıkma imkanı
Ticaret Bakanlığı'ndan un ihracatına sınırlama
İstanbul Yeni Havalimanı otobüslerine internetten bilet alımının önü açıldı
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 6 Eylül dolar yorumları
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Dünyanın en büyük firmalarının temsilcileri Türkiye'de buluşuyor
Borsa güne düşüşle başladı
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 5 Eylül dolar yorumları
Borsa İstanbul Genel Kurulu 27 Eylül'de yapılacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum