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En fazla kazandıran BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2018 14:50 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,33 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,33 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF", yüzde 1,25 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,060487 1,33 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,046137 1,33 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049552 1,25 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,089158 1,25 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059591 1,25 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044174 1,24 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090261 1,18 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026353 1,17 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032469 1,15 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064679 1,12(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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