En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,05 ile "Anadolu Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 0,87 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,83 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,010348 1,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,010933 0,87 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,011609 0,83 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010653 0,82 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011082 0,82 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011293 0,80 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011345 0,80 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,011248 0,75 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,010917 0,74 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,010870 0,66(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

