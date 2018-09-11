En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,16 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF", yüzde 0,12 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve "Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,045534 0,16 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,024565 0,12 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,032762 0,12 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,050303 0,12 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,049411 0,11 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,022704 0,11 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,030341 0,11 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013078 0,10 Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF 0,040852 0,10 Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF 0,011825 0,09(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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