En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,10 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve "Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,04 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049054 1,10 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017330 1,10 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042586 1,04 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016013 0,88 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025549 0,86 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,100997 0,78 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,074436 0,72 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,046154 0,72 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,098653 0,72 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,087143 0,72(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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