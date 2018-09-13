En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,95 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,81 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,54 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010898 0,95 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024689 0,81 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015214 0,54 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032845 0,20 Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Gr. Değ. EYF 0,013356 0,12 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015413 0,10 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036834 0,10 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025567 0,07 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013905 0,06 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,045824 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

