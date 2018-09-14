En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,11 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 2,93 ile "Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 2,76 ile "Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,016931 3,11 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,090492 2,93 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091367 2,76 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022147 2,63 Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,061100 2,56 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,042979 2,54 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049822 2,54 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,092266 2,50 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021173 2,48 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,064936 2,48(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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