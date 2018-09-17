En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,85 ile "Anadolu Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 5,65 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 5,17 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011108 5,85 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011399 5,65 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,011608 5,17 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012365 5,16 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,011968 5,07 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011744 4,89 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011548 4,82 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,011273 4,68 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011492 4,64 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012023 4,58(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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