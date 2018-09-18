En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,24 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 2,87 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve yüzde 2,85 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020287 3,24 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025709 2,87 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025473 2,85 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015939 2,85 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026039 2,84 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,059928 2,82 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039161 2,80 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026473 2,78 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,025192 2,76 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,027806 2,76(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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