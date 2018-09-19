En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,21 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,96 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,76 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037334 2,21 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033003 1,96 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039852 1,76 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024260 1,71 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048187 1,70 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,027380 1,70 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069052 1,67 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,025612 1,67 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,060924 1,66 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025895 1,66(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Otomobilini satacaklar dolandırıcıların bu yöntemine dikkat
Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması
TOKİ'nin yüzde 24 indirim kampanyası cuma günü başlıyor
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? 19 Eylül 2018 dolar yorumları
AB'den otomobil üreticilerine emisyon soruşturması
Dolar ne kadar? 18 Eylül dolar kuru yorumları
Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları
Borsa haftaya düşüşle başladı
Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi
Borsa İstanbul'dan kur riskinden korunmak için VİOP'a davet
Okuyucu Yorumları 0 yorum