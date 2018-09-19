En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,21 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,96 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,76 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037334 2,21 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033003 1,96 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039852 1,76 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024260 1,71 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,048187 1,70 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,027380 1,70 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069052 1,67 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,025612 1,67 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,060924 1,66 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025895 1,66(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

