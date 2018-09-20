En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,10 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 2,05 ile "NN Hay. Em. Karma EYF" ve "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017578 3,10 NN Hay. Em. Karma EYF 0,084404 2,05 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016821 2,05 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044107 1,98 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019707 1,95 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,051778 1,95 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,077981 1,91 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,048331 1,91 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,103312 1,91 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,091255 1,91(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

