En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,95 ile "Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF", yüzde 0,82 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" ve yüzde 0,64 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,061257 0,95 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,065925 0,82 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074230 0,64 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,063939 0,59 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,093229 0,56 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026760 0,55 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,050185 0,54 Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF 0,012097 0,54 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011086 0,54 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,069016 0,46(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

