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En fazla kazandıran BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 24.09.2018 14:24 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 2,15 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,15 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 2,12 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,11 ile "Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,022047 2,15 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,096059 2,12 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020352 2,11 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,067635 2,09 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065415 2,07 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017702 1,99 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,051347 1,97 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018140 1,96 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058873 1,92 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017039 1,91(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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