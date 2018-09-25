En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,86 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 2,01 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,97 ile "NN Hay. Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018209 2,86 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017381 2,01 NN Hay. Em. Karma EYF 0,086429 1,97 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,059995 1,91 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045490 1,90 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,066656 1,90 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,097841 1,86 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020729 1,85 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026043 1,84 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,022452 1,84(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

