En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,26 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF", yüzde 0,25 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,22 ile "Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011604 0,26 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011577 0,25 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,012549 0,22 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,011353 0,21 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011815 0,20 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,011935 0,19 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011487 0,19 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012048 0,18 NN Hay. Em. Borç Araç. EYF 0,048147 0,18 Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012105 0,17(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

