En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,01 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,74 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,54 ile "Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036799 1,01 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,037569 0,74 Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,015178 0,54 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,014092 0,46 Katılım Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014177 0,45 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010481 0,42 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,012875 0,39 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014186 0,39 Ziraat Hayat ve Em. Katılım Katkı EYF 0,015388 0,37 Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,015066 0,35(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

