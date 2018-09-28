En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,91 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF", yüzde 1,81 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 1,76 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,032033 1,91 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020567 1,81 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016059 1,76 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018605 1,47 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,052668 1,46 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,098785 1,45 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,023738 1,40 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011661 1,40 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011339 1,39 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018396 1,39(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

