En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,64 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,51 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,48 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011349 0,64 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012039 0,51 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012883 0,48 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026389 0,47 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015663 0,33 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,014135 0,33 Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,015161 0,31 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,011712 0,31 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,020239 0,31 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014211 0,30(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

