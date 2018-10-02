En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,64 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,51 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,48 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011349 0,64 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012039 0,51 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012883 0,48 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026389 0,47 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015663 0,33 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,014135 0,33 Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,015161 0,31 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,011712 0,31 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,020239 0,31 Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014211 0,30(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Pille ısı yayan kumaş talep yağıyor
Emekliler ocak ayında ne kadar zam alacak? İşte tahminler
Dolar ne kadar? 2 Ekim dolar kuru ve yorumları
Ankara'da ekmeğe zam geldi mi? Valilik ve Odalar Birliği'nden son karar
Fitch 20 Türk bankasının notunu indirdi
Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)
Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın
Borsa güne yatay başladı
Nasdaq, Borsa İstanbul'dan çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum