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En fazla kazandıran BES fonları

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 14:43 | Son Güncelleme

BES fonları arasında günün en fazla kazandıranı yüzde 1,35 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,35 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 1,30 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve yüzde 1,29 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024954 1,35 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024568 1,30 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,024109 1,29 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015237 1,29 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024353 1,29 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,026637 1,25 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024905 1,24 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015305 1,24 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023849 1,24 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025767 1,23(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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