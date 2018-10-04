En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,79 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,23 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037076 1,79 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024653 1,23 NN Hay. Em. Altın EYF 0,015424 1,23 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023102 1,22 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024864 1,20 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,026130 1,18 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025200 1,18 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,026068 1,17 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025244 1,16 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,024126 1,16(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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