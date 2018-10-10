En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,27 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,84 ile "AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,81 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041512 1,27 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058719 0,84 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019958 0,81 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,023109 0,74 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011354 0,73 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044426 0,72 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011557 0,71 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011723 0,70 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016938 0,68 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,084328 0,68(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

