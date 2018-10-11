En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,74 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF", yüzde 0,73 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,71 ile "Garanti Em. Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,025293 0,74 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011437 0,73 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,011833 0,71 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011233 0,70 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,011511 0,66 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011887 0,65 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,044093 0,65 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011402 0,64 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,013377 0,62 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,020736 0,62(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

