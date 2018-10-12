En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,76 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 0,75 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 0,74 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Katkı EYF 0,012407 0,76 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011523 0,75 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011316 0,74 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,011698 0,65 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011475 0,64 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011962 0,63 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,011907 0,63 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,011640 0,60 Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,011298 0,57 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011856 0,56(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Otomobillerin gizli kalmış özellikleri
Kimler ikinci kez kıdem tazminatı alabilir?
Zorlu Holding’den ‘VEO’ açıklaması
'Bu elmaları Türkiye'de bulmak zor'
TCMB Başkanı'ndan 'fiyat istikrarı' açıklaması
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları
Dolar ne kadar? 11 Ekim dolar kuru yorumları
Son dakika! Türkiye'den kritik çelik ithalatı kararı
Okuyucu Yorumları 0 yorum