En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,45 ile "Anadolu Hayat Em. Katkı EYF", yüzde 2,23 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 2,19 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011294 2,45 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012120 2,23 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017721 2,19 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,048768 2,18 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,104266 2,18 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,092089 2,18 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,078755 2,17 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044588 2,14 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017029 2,14 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,023136 2,12(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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