En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,44 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 3,12 ile "Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 3,11 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013094 3,44 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012591 3,12 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,011854 3,11 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012203 3,02 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012485 3,01 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011628 2,96 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012470 2,92 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012201 2,92 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,052315 2,89 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,011965 2,85(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

