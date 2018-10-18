En fazla kazandıran BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,38 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF", yüzde 2,35 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" ve yüzde 2,25 ile "Anadolu Hayat Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012117 2,38 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013404 2,35 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011880 2,25 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,012732 2,22 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012446 2,20 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012863 2,15 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012467 2,09 Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012716 2,07 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012198 2,07 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012133 2,00(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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